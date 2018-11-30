2018-11-30T14:07:41+03:00
Происшествия

В Брянской области двое иностранцев получили по семь месяцев колонии за незаконное пересечение границы

Они поменяли фамилии и сделали себе новые паспорта
Марина АНТОНОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянской области осудили двух иностранцев, которые незаконно пересекали российско-украинский участок границы. Каждый из них получил по семь месяцев колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что сообщникам запретили въезжать в Россию, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Чтобы обойти запрет, они поменяли фамилии и сделали себе новые заграничные паспорта.

С мая прошлого до августа нынешнего года иностранцы несколько раз проехали через государственную границу на поездах международного сообщения. 20 августа их задержали в автомобильном пункте пропуска «Троебортное» в Севском районе. Уголовное дело рассматривали в Суземском районном суде.

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