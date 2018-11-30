Заведующая брянской аптеки похитила миллиона рублей, чтобы выплатить ипотеку

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-30T13:57:35+03:00

Женщину подозревают в присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения. Фото: Иван ВИСЛОВ

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На заведующую брянского филиала государственной аптеки завели уголовное дело за присвоение и растрату имущества с использованием служебного положения.

- По версии следствия, с ноября прошлого по июнь нынешнего года подозреваемая, пользуясь своим служебным положением, похитила больше одного миллиона рублей, - говорят в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Деньги она использовала, чтобы оплатить ипотеку своим родственникам.

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.

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