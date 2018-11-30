На БМЗ людям труда посвятили фотоконкурс

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-30T13:29:35+03:00

Инженер по индустриализации цеха магистральных тепловозов Евгений Лагутин стал автором целой серии фотопортретов

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По-новому всмотреться в трудовые будни работникам БМЗ дал возможность фотоконкурс «Люди труда». В представленных на рассмотрение жюри снимках заводчанам удалось отразить многообразие ежедневной жизни предприятия.

Инженер по индустриализации цеха магистральных тепловозов Евгений Лагутин стал автором целой серии фотопортретов. Он сумел передать прочные устои заводской трудовой династии и рассмотреть под маской сварщика очаровательную девушку. Евгений удостоен звания победителя за снимок «Поддерживая семейные устои» и специального приза конкурса.

Контролер управления технического контроля Елена Родина признана лучшим «народным корреспондентом» в номинации, посвященной 95-летнему юбилею заводской газеты «Машиностроитель». Ее снимки удачно отразили особенности ежедневной работы представителей разных профессий.

Больше всего работ претендовали на победу в номинации «Моя профессия – рабочий». Лучше других передала увлеченность и самоотдачу работников производственных подразделений контролер УТК Людмила Поташникова.

Ведущий специалист отдела бережливого производства Павел Петрунин творчески и оригинально подошел к созданию портрета настоящего «Мастера своего дела», за что и признан победителем в соответствующей номинации.

Конкурс прошел при активной поддержке администрации предприятия и профсоюзной организации. Победители награждены ценными призами. А все снимки, представленные на конкурс, заводчане увидят на специально организованной фотовыставке.