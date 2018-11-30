Брянским чиновникам-аграриям подняли премии

СЕГОДНЯ 13:19 2018-11-30T13:19:49+03:00

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Брянским чиновникам из департамента сельского хозяйства увеличили размер ежемесячных премий. Они будут получать от полутора до трех окладов. Соответствующий указ подписал 26 ноября брянский губернатор. Документ вступит в силу с 1 января следующего года.

Получается, что чиновники-аграрии будут получать больше, чем остальные. Еще в конце сентября вышел губеранторский указ о повышении ежемесячных премий работникам других брянских департаментов: экологии и природных ресурсов, промышленности, транспорта и связи, топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Выше будут премии у чиновников из управлений: госрегулирования тарифов, лесами и ЗАГСов. А также в государственных инспекциях: жилищной, строительной и по надзору за техническим состоянием самоходных машин. Но госслужащим из этих ведомств премии увеличили до одного-двух окладов каждый месяц.

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