В Дятькове на улице Ленина установили светодиодные фонари

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-30T12:48:21+03:00

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В брянском городе Дятьково на улице Ленина установили новые светодиодные фонари. Они сменили электрические, от которых света было не так много. На переходных переходах освещение усилили двойными светильниками.

Фонари установили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый раз светильники включили вечером в четверг, 29 ноября, сообщает газета «Пламя труда».

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