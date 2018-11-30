2018-11-30T12:48:21+03:00
Общество

В Дятькове на улице Ленина установили светодиодные фонари

На пешеходных переходах освещение усилили
Марина АНТОНОВА
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Фото: газета "Пламя труда".Фото: газета "Пламя труда".
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В брянском городе Дятьково на улице Ленина установили новые светодиодные фонари. Они сменили электрические, от которых света было не так много. На переходных переходах освещение усилили двойными светильниками.

Фонари установили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый раз светильники включили вечером в четверг, 29 ноября, сообщает газета «Пламя труда».

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