Двух брянских бизнесменов оштрафовали за торговлю опасным мясом

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-30T12:24:22+03:00

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Двух брянских предпринимателей из Дятькова оштрафовали за продажу опасного мяса. На продукцию пожаловались местные жители. С проверкой в магазины выехала прокуратура.

- На реализации у двух предпринимателей находилось около 300 килограммов мяса, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На продукцию не было ветеринарных документов. Кроме того, мясо продавали с нарушением санитарных правил.

Бизнесменов привлекли к административной ответственности. Они должны заплатить 10 тысяч рублей на двоих. Опасное мясо с продажи сняли.

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