Двух брянских бизнесменов оштрафовали за торговлю опасным мясом
Двух брянских предпринимателей из Дятькова оштрафовали за продажу опасного мяса. На продукцию пожаловались местные жители. С проверкой в магазины выехала прокуратура.
- На реализации у двух предпринимателей находилось около 300 килограммов мяса, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – На продукцию не было ветеринарных документов. Кроме того, мясо продавали с нарушением санитарных правил.
Бизнесменов привлекли к административной ответственности. Они должны заплатить 10 тысяч рублей на двоих. Опасное мясо с продажи сняли.
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