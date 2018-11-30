В Брянске водитель маршрутного такси сбил пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-30T12:13:46+03:00

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В Бежицком районе Брянска водитель маршрутного такси №166 сбил 57-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого утра в четверг, 29 ноября, возле дома №101 на улице Кромской.

36-летний автомобилист на «Пежо Боксер» ехал со стороны улицы Литейной в сторону Вокзальной, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Пострадавший получил травму головы и ушиб мозга, а также переломы основания черепа и копчика. Мужчину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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