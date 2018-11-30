2018-11-30T11:01:02+03:00
Общество

В Брянской области собрали базу данных репрессированных священников и прихожан

Информацию искали в архивах
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянская епархия.Фото: Брянская епархия.
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В Брянской области собрали базу данных репрессированных в 20 веке священников, монахов и прихожан. Их имена, даты рождения, биографии, приговоры и даты реабилитации опубликованы в разделе на сайте Брянской епархии. Информацию собирали в архивах, публикациях и по воспоминаниям родственников.

Список репрессированных расположили в алфавитном порядке. В него попали священнослужители, которые жили на территории современной Брянской области. До революции это части Орловской, Черниговской и Смоленской губерний, в советское время - Брянской губернии, Орловской и Западной областей. Список репрессированных или дополнительные данные об уже известных верующих может дополнить каждый посетитель, заполнив форму на сайте. В епархию часто обращаются и те, кто ищет своих репрессированных родственников.

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