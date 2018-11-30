Подробности аварии с «Рено» у диагностического центра в Брянске: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-30T10:35:01+03:00

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Появились подробности автоаварии с «Рено Логан» у диагностического центра в Брянске. Травмы получили 32-летний водитель и 64-летняя пенсионерка, которая шла по тротуару. Им поставили диазнозы "ушибы различной степени тяжести". Пострадавших отпустили домой, назначив лечение, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, ДТП случилось около восьми часов утра в четверг, 29 ноября, возле дома №2 на улице Бежицкой. Водитель легковушки, ехавший со стороны Кургана в сторону улицы Войстроченко, снес забор и сбил женщину на тротуаре. Потом машина опрокинулась.

Полицейские выяснили, что водитель был трезвым в момент ДТП. Очевидцы пишут, что он двигался на большой скорости.

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