В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Калинина

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-30T10:24:57+03:00

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В Брянске полицейские ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия на улице Калинина. Авария случилась во вторник 27 ноября, около 6.45, возле дома №81, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

56-летний таксист на «Рено Логан» сбил 61-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре. Пострадавшего пенсионера госпитализировали с тяжелыми травмами.

Если вы стали очевидцем автоаварии, сообщите по адресу: проспект Московский, 61-а, кабинет 102 или по телефонам: 8 (4832) 67-03-61, 63-56-18, 74-71-02.

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