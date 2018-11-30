2018-11-30T10:08:55+03:00
Общество

В Брянске потребовали построить канализацию на территории памятника природы

Водоотведение попросили организовать жители улицы Вильямса
Марина АНТОНОВА
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Чиновники пытались обжаловать решение суда первой инстанции.Чиновники пытались обжаловать решение суда первой инстанции.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске от властей потребовали провести централизованную канализацию на территории памятника природы. Это решение признали обоснованным суды двух инстанций. Прокуратура подала иск в суд после того, как правоохранителям пожаловались жители улицы Вильямса в Советском районе.

- Во время проверки выяснилось, что улица находится на территории памятника природы, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – К частным жилым домам подведено центральное водоснабжение. А вот в качестве водоотведения у жильцов сеть только выгребные ямы. Это нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

Поэтому прокурор обратился в суд. Брянская городская администрация попыталась обжаловать решение, но его оставили в силе.

Кстати, на этой же улице в овраге у Черметовского моста возводят два многоэтажных дома. Судя по всему, канализацию к ним провели.

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