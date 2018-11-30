Про брянские наличники рассказали на федеральном телеканале

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-30T09:47:51+03:00

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Про брянские наличники на окнах в домах рассказали на федеральном телеканале. Программа «Правила жизни» вышла в среду, 28 ноября на «Культуре». Гостем в студии был московский фотограф Иван Хафизов, который снимает на камеру наличники по всей Центральной России.

В Брянской области наличники особенные. В соседних Белгородской и Смоленской областях их нет совсем. Дореволюционных наличников на Брянщине фотограф не нашел. Все сохранившиеся дома – послевоенные. Поэтому и наличники на них 50-х годов прошлого века. В передаче показывали наличники в Брянске, Дятькове, Климове, Новозыбкове и Злынке. В Брянске на окнах не бывает ставен. Уникальные ставни запечатлел фотограф в Климове – они складываются гармошкой. В Новозыбкове он нашел каменный дом с деревянными наличниками - дань традиции.

Иван Хафизов рассказал, что в Брянске на новых домах встречается резьба из других регионов, например, из Томска или Тюмени. Брянцы находят резчиков в интернете. К сожалению, собственные традиции не сохраняются.

Кстати, музей наличников есть в заповеднике «Брянский лес». Там стараются сохранить резьбу по дереву, собирая экспонаты по окрестным деревням, часто заброшенным.

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