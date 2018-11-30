Брянец украл два мобильных телефона из закрытого отдела в торговом центре
41-летнего жителя Погарского района подозревают в краже двух мобильных телефонов из закрытого отдела в торговом центре. В полицию о пропаже сообщил 40-летний предприниматель, которому принадлежит павильон.
- Оказалось, что злоумышленник действовал уже после закрытия отдела, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Тогда как сам торговый центр еще долго оставался открытым. Вор подождал, пока возле павильона станет безлюдно, взломал его и украл телефоны.
Подозреваемого мужчину задержали. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. Суда он будет дожидаться под арестом.
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