Брянец украл два мобильных телефона из закрытого отдела в торговом центре

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-30T08:51:38+03:00

За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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41-летнего жителя Погарского района подозревают в краже двух мобильных телефонов из закрытого отдела в торговом центре. В полицию о пропаже сообщил 40-летний предприниматель, которому принадлежит павильон.

- Оказалось, что злоумышленник действовал уже после закрытия отдела, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Тогда как сам торговый центр еще долго оставался открытым. Вор подождал, пока возле павильона станет безлюдно, взломал его и украл телефоны.

Подозреваемого мужчину задержали. За кражу ему грозит до пяти лет колонии. Суда он будет дожидаться под арестом.

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