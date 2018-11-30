Ночью 1 декабря на Красноармейской в Брянске будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-30T08:42:59+03:00

В течение получаса будут останавливать все проезжающие машины. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В ночь с пятницы на субботу, 1 декабря, в Советском районе Брянска будут ловить пьяных водителей. Инспекторы ДПС будут стоять возле дома №15 на улице Красноармейской и останавливать всех автомобилистов подряд. Сплошные проверки пройдут с 1.45 до 2.15, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Если поведение водителя покажется автоинспектору подозрительным, ему предложат пройти медицинское освидетельствование.

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