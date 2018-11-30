Ночью 1 декабря на Красноармейской в Брянске будут ловить пьяных водителей
Автомобилистов ждет полчаса сплошных проверок
В течение получаса будут останавливать все проезжающие машины.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В ночь с пятницы на субботу, 1 декабря, в Советском районе Брянска будут ловить пьяных водителей. Инспекторы ДПС будут стоять возле дома №15 на улице Красноармейской и останавливать всех автомобилистов подряд. Сплошные проверки пройдут с 1.45 до 2.15, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Если поведение водителя покажется автоинспектору подозрительным, ему предложат пройти медицинское освидетельствование.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».