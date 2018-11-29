Брянского автомобилиста оштрафуют по записи с видеорегистратора

СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-29T18:52:46+03:00

Нарушитель выехал на встречку на красный свет

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В Брянске автомобилиста привлекли к административной ответственности за проезд на красный сигнал светофора и выезд на встречную полосу. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора.

- Судя по кадрам, 24 ноября водитель "Рено-Логан" нарушил правила дорожного движения на улице Плодородной в районе дома № 2, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования 56-летнего владелица машины оштрафовали.

Лишать ли автомобилиста водительских прав, решит суд.

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