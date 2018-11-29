В Жуковке открыли новый кинотеатр
Кинотеатр со зрительным залом на 75 мест торжественно открыли в Жуковке. На его строительство потратили больше пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области. На эти деньги купили кресла для зрителей и новое проекционное оборудование.
Новое оснащение кинозала позволит смотреть фильмы в формате 3D в современном объемном звуковом решении. Здесь предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями.
Первое, что показали в кинотеатре кадры фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда». Затем состоялась премьера российской комедии, которая только вышла в прокат.
Напомним, Брянской области выделили около 19,6 миллиона рублей на переоборудование ДК в кинозалы. Субсидию получили Карачевкий, Жуковский, Суражский и Климовский районы.
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