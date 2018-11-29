1 декабря в Брянске пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-29T18:30:44+03:00

Полицейские будут дежурить на улице Красноармейской с 1.45 до 2.15 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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1 декабря на улице Красноармейской в Брянске пройдут сплошные проверки водителей. Полицейские будут дежурить у дома №15 с 1.45 до 2.15, сообщают ОГИБДД по Брянску.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники движения равны в правах и обязанностях. Водителей и пешеходов просят соблюдать ПДД. Если вы заметили нарушителя или пьяного автомобилиста, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону дежурной части.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

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