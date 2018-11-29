2018-11-29T18:10:25+03:00
Общество

15 брянских сирот получили квартиры

Торжественная церемония вручения прошла 29 ноября в Трубчевске
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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29 ноября в Брянской области 15 детей-сирот получили ключи от квартир. Для них в Трубчевске построили отдельный многоквартирный дом. Обладателей новых апартаментов поздравили областные и районные власти, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

К слову, до конца года в Трубчевском районе жилье получит 31 человек. На покупку квартир для юношей и девушек, оставшихся без родителей, выделили 29,4 миллиона рублей. Всего за четыре года трубчевским сиротам купили 70 жилых помещений.

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