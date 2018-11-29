Брянская команда заняла второе место на межрегиональном конкурсе КВН
Соревнования, на которых отличились наши земляки прошли в Смоленске
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Брянская команнда завоевала серебряные медали на межрегиональном конкурсе КВН. Турнир под лозунгом «С юмором по жизни», проходил в Смоленске. На соревнования приехали 10 команд из нескольких областей Центрального Федерального округа . Второе место завоевали уроженцы Унечи.
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