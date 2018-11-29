Белорусские производители будут перенимать опыт у брянских аграриев

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-29T17:33:10+03:00

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29 ноября продолжил работу форум приграничных территорий Республики Беларусь и Брянской области по законодательному обеспечению делового сотрудничества.

Брянские областные власти встретились с гостями. Те в свою очередь отметили темпы развития сельского хозяйства в регионе. Брянцы пояснили, что залогом успеха стал союз науки и производства.

Гостям рассказали о спутниковых технологиях при работе полевой техники, точном земледелии, космическом мониторинге сельхозугодий, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Представители Беларуси подчеркнули, что у них нет некоторых новведений Брянщины. Партнеры заявили, что хотели бы перенять опыт и воспользоваться им.

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