На проспекте Московском в Брянске столкнулись «КамАЗ» и машина вневедомственной охраны

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-29T16:43:01+03:00

Об автоаварии сообщили пользователи в соцсетях

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В Фокинском районе Брянска столкнулись «КамАЗ» и автомобиль вневедомственной охраны. Об автоаварии сообщили пользователи соцсетей, которые опубликовали снимки с места происшествия.

ДТП случилось в четверг, 29 ноября, на проспекте Московском. Судя по фотографиям, водитель грузовика «прижал» легковушку к ограждению у правого края дороги. Пользователи предположили, что машина ОВО попала в слепую для водителя грузовика зону.

По всей видимости, в аварии никто не пострадал. Официальной информации о ДТП не поступало.

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