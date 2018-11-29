На проспекте Московском в Брянске столкнулись «КамАЗ» и машина вневедомственной охраны
Об автоаварии сообщили пользователи в соцсетях
Фото: vk.com, Анатолий Фалалеев.
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В Фокинском районе Брянска столкнулись «КамАЗ» и автомобиль вневедомственной охраны. Об автоаварии сообщили пользователи соцсетей, которые опубликовали снимки с места происшествия.
ДТП случилось в четверг, 29 ноября, на проспекте Московском. Судя по фотографиям, водитель грузовика «прижал» легковушку к ограждению у правого края дороги. Пользователи предположили, что машина ОВО попала в слепую для водителя грузовика зону.
По всей видимости, в аварии никто не пострадал. Официальной информации о ДТП не поступало.
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