В Комаричах открыли обновленные дворы

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-29T16:42:19+03:00

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В Комаричи привели в порядок две дворовые территории. У домов на улице Кирова и улице Победы уложили новый асфальт, установили детскую площадку и скамейки.

К торжественному открытию дворов местные жители устроили праздник. Маленьких гостей развлекали аниматоры.

- Работу по благоустройству продолжат и в следующем году, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - В 2019-м запланировано создание сквера отдыха по улице Комсомольской, а также ремонт двора на улице Кирова.

Напомним, в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Брянской области будут отремонтируют 104 дворовые территорий, 29 парков и скверов. На это потратили 249 миллионов рублей.

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