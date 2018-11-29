2018-11-29T16:16:31+03:00
Общество

На следующей неделе Брянск начнут украшать к Новому году

На центральных улицах появятся иллюминация
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянского городского СоветаФото: пресс-служба Брянского городского Совета
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В Брянске началась подготовка к празднованию Нового года. Украшение города обсудили руководители города с главами районов, управлений и коммунальных служб.

Уже на следуюшей неделе на центральных улицах Брянска должна появится иллюминация. В город украсят гирляндами, на деревья повесят светодиодные огни. В этом году добавится зимнее вертикальное озеленение. Новогодние огни оборудуют в городских скверах, парках и бульварах. В Брянске также продолжают принимать предложения дизайнеров по оформлению города, сообщает пресс-служба Брянского горсовета.

Руководителям промышленных предприятий и учреждений торговли уже направили письма с рекомендациями по украшению фасадов зданий. К празднику помогут оформить и школы.

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