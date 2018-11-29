Больше 70 брянцев получат именные стипендии от правительства и облдумы

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-29T16:10:28+03:00

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Больше 70 брянцев получат именные стипендии от областного правительства и облдумы. 29 ноября окончательно утвердили кандидатов. 25 лучших студентов получат по четыре тысячи рублей. 15 стипендий также по четыре тысячи рублей каждая получат победители международных и всероссийских соревнований, олимпиад и конкурсов. 31 стипендию по 3 тысячи 200 рублей подготовили для тех, кто проявил себя в учебе и науке. Кроме того, три стипендиата утвердили в области литературы, литературоведения и искусствознания на соискание премии имени Петра Проскурина.

Талантливую брянскую молодежь наградят в начале декабря в Хрустальном зале правительства Брянской области.

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