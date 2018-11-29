Брянским заключенным пытались перебросить сим-карты и спиртное

СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-29T15:52:55+03:00

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Брянским заключенным в колонии №5 в Стародубе пытались перебросить мобильные телефоны, сим-карты и спиртное. Рано утром дежурному помощнику начальника исправительного учреждения часовой сообщил, что неизвестные за пределами режимной зоны пробуют перекинуть в колонию запрещенные предметы. На место отправили сотрудников вместе со служебной собакой. Они нашли сверток и две пластиковые бутылки. В пакете обнаружили три мобильных телефона.

Через несколько дней в стародубскую колонию вновь пытались перебросить сверток, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области. В нем были два мобильных телефона и 20 сим-карт.

Злоумышленников в двух случаях поймать не удалось.

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