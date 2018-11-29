Брянская певица получила гран-при на конкурсе памяти Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-29T16:50:51+03:00

В этом году на конкурсе учредили специальный приз, названный именем артиста

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На днях в Москве прошел финал всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки». Песенный смотр состоялся в государственном центральном концертном зале «Россия» уже в 11-й раз.

В этом году фестиваль посвятили памяти народного артиста Иосифа Кобзона, который долгие годы возглавлял жюри конкурса. В этом году на конкурсе учредили специальный приз, названный именем артиста.

Спец приз и гран-при конкурса завоевала Елизавета Малышева из Брянской области, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

СПРАВКА

Фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится с 2008 года в двух возрастных группах: дети от 7 до 12 лет и от 12 до 18 лет. Победителей выбирают в трех номинациях: вокал, игра на музыкальных инструментах, хореография.

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