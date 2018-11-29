Брянцам предложили съездить за елкой на Новый год в лес

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-29T15:19:29+03:00

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Жителям Брянска предложили купить елку на Новый год в лесничестве неподалеку от города. За деревце придется заплатить от 34 до 294 рублей. Выбрать ель или сосну можно самим. Только для начала нужно написать заявление и заключить договор в Брянском лесничестве. Это можно сделать по понедельникам с 10.00 до 13.00 или по четвергам с 14.00 до 18.00, сообщают в Брянском лесничестве.

Если же горожане спилят дерево самовольно, им грозит штраф. Вместо 60 рублей за двухметровую елочку придется заплатить около 12 тысяч рублей. Это намного дороже, чем на елочных базарах перед праздником.

Цена за новогодние елки в лесничестве:

до 1 м - 34 рубля,

1,1 - 2 м – 58,80 рублей,

2,1 - 3 м - 67,20 рублей,

3,1 -4 м - 142,80 рублей,

выше 4,1 м - 294,00 рубля.

Адрес Брянского лесничества: улица Красный Маяк, 3. Телефон: 26-05-47.

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