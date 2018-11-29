2018-11-29T14:38:43+03:00
Общество

Жителя Почепского района оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку сотруднику Ространснадзора

Мужчина пытался договориться о быстром прохождении через границу шести камазов
Мария Дедкова
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Житель Почепа отдал 60 тысяч рублей одному из работников поста.Житель Почепа отдал 60 тысяч рублей одному из работников поста.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителю Почепского района предстоит заплатить 250 тысяч рублей штрафа за взятку инспектору Ространснадзора. Злоумышленник хотел за деньги ускорить процедуру прохождения груза через границу.

В феврале в помещении контрольно-пропускного пункта «Верхличи» Красногорского района, житель Почепа отдал 60 тысяч рублей одному из работников поста. Шесть «Камазов» с картофелем должны были проехать быстрее. Но во время передачи денег предполагемых преступников задержали, а деньги изъяли.

- Подсудимый полностью признал себя виновным, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому его дело расматривали в особом порядке.

Приговор о штрафе пока не вступил в законную силу.

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