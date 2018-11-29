Жителя Почепского района оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку сотруднику Ространснадзора
Жителю Почепского района предстоит заплатить 250 тысяч рублей штрафа за взятку инспектору Ространснадзора. Злоумышленник хотел за деньги ускорить процедуру прохождения груза через границу.
В феврале в помещении контрольно-пропускного пункта «Верхличи» Красногорского района, житель Почепа отдал 60 тысяч рублей одному из работников поста. Шесть «Камазов» с картофелем должны были проехать быстрее. Но во время передачи денег предполагемых преступников задержали, а деньги изъяли.
- Подсудимый полностью признал себя виновным, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому его дело расматривали в особом порядке.
Приговор о штрафе пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».