Жителя Почепского района оштрафовали на 250 тысяч рублей за взятку сотруднику Ространснадзора

СЕГОДНЯ 14:38 2018-11-29T14:38:43+03:00

Житель Почепа отдал 60 тысяч рублей одному из работников поста. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина пытался договориться о быстром прохождении через границу шести камазов

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Жителю Почепского района предстоит заплатить 250 тысяч рублей штрафа за взятку инспектору Ространснадзора. Злоумышленник хотел за деньги ускорить процедуру прохождения груза через границу.

В феврале в помещении контрольно-пропускного пункта «Верхличи» Красногорского района, житель Почепа отдал 60 тысяч рублей одному из работников поста. Шесть «Камазов» с картофелем должны были проехать быстрее. Но во время передачи денег предполагемых преступников задержали, а деньги изъяли.

- Подсудимый полностью признал себя виновным, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому его дело расматривали в особом порядке.

Приговор о штрафе пока не вступил в законную силу.

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