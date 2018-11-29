Работникам брянской фирмы задолжали 900 тысяч рублей за восемь месяцев

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-29T13:51:10+03:00

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Работникам фирмы, которая зарегистрирована в Новых Дарковичах Брянского района, задолжали больше 900 тысяч рублей по зарплате. Следователи завели уголовное дело.

По версии следствия, деньги не платили 10 сотрудникам восемь месяцев: с февраля по сентябрь этого года. Расследование уголовного дела продолжается. Кстати, учредители ликвидируют свою компанию.

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