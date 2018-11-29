2018-11-29T13:26:06+03:00
Общество

На улицах Горбатова и Степной в Брянске 30 ноября не будет воды

К водопроводным сетям планируют подключить новый дом
Марина АНТОНОВА
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29 ноября без воды остались жители улицы Советской.29 ноября без воды остались жители улицы Советской.Фото: Елена РАКОВА
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На улицах Горбатова и Степной в Советском районе Брянска в пятницу, 30 ноября, отключат воду. Это связано с тем, что один из новых домов на Степной будут подключать к водопроводным сетям, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Воды не будет с девяти часов утра до семи часов вечера в жилых домах и офисных помещениях.

Воду отключат по адресам:

- улица Горбатова, д. №№41 и 45,

- улица Степная, №№2, 2-а, 2-б, 3, 4, 6, 9, 9/1, 10, 11, 12, 12/2, 13.

Напомним, в четверг воду по этой же причине отключили на улице Советской.

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