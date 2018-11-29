СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-29T13:09:38+03:00

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В Брянске 13 декабря откроют Год театра, который объявили в России. Церемония пройдет в театре драмы в 18.00. В этот день жители Брянской области увидят лучшие спектакли по произведениям классической литературы для детей и юношества, сообщают в пресс-службе регионального департамента культуры.

Президент объявил еще в апреле, что следующий год будет Годом театра. Указ об этом вышел 28 апреля.

Кстати, в Брянске как раз должен открыться после капитального ремонта Театр кукол на улице Пушкина. Деньги обещают выделить и на ремонт здания ТЮЗа.

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