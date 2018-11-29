В Брянской области на ремонт и строительство сельских дорог выделят 726,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2018-11-29T12:55:38+03:00

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В Брянской области на ремонт и строительство сельских дорог в следующем году потратят 726,5 миллиона рублей. 605,5 миллиона руюлей из них – это федеральные деньги. Их выделят по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 121 миллион рублей добавят из областного бюджета. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказала заместитель начальника управления автомобильных дорог Брянской области Елена Косцова. В 2019 году в порядок приведут 43,6 километра дорог, ведущих к брянским селам.

Кстати, в этом году по программе планировали отремонтировать больше 34 километров дорог. На это потратили 419,6 миллиона рублей. 376 миллиона рублей в этой сумме – федеральные деньги.

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