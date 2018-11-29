2018-11-29T11:01:40+03:00
Общество

В Брянске с мошенницы, которая начисляла зарплату несуществующим учителям, требуют вернуть 2 млн рублей

Бухгалтера раньше осудили на два года колонии
Марина АНТОНОВА
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Исковое заявление сейчас рассматривают в суде.Исковое заявление сейчас рассматривают в суде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске с мошенницы, которая три года начисляла зарплату несуществующим учителям, потребовали вернуть два миллиона рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском.

Напомним, бывшая работница центра бухгалтерского учета по Фокинскому району получила два года колонии общего режима за мошенничество. В суде доказали, что женщина с января 2014-го по февраль 2017 года формировала расчетные ведомости для начисления зарплаты и включала в них педагогов, которые фактически не работали в школах и детских садах Фокинского района. А также она завысила выплаты работникам образовательных организаций. В итоге городской бюджет не досчитался больше двух миллионов рублей.

Прокуратура потребовала вернуть эти деньги. Исковое заявление сейчас рассматривают в суде.

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