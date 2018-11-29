В Брянске легковушка снесла забор и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-29T10:08:22+03:00

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В Советском районе Брянска «Рено Логан» снес пешеходное ограждение и врезался в дерево. Фотографии с места автоаварии появились в социальных сетях. Авторы снимков пишут, что ДТП случилось около восьми часов утра на улице Дуки возле диагностического центра. Водитель легковушки ехал на большой скорости со стороны Кургана Бессмертия.

Чтобы уйти от столкновения с машинами, которые стояли на светофоре, автомобилист вывернул на тротуар. По словам пользователей, водитель не пострадал. Есть ли пострадавшие среди пешеходов, неизвестно.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Фото: vk.com, Женя Гольдин.

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