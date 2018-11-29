Брянец поджег шесть домов, чтобы отомстить бывшей жене и всей ее родне

СЕГОДНЯ 09:48 2018-11-29T09:48:43+03:00

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Жителя Жуковского района обвиняют в том, что он поджег шесть домов в поселках Ржаница и Красный Бор. Так он хотел отомстить своей бывшей жене, ее родственникам и знакомым.

Первый пожар случился 21 ноября. Пожарных вызвали соседи. К тому моменту, как приехали спасатели, дом сильно выгорел. На месте пожара обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости. Значит, дом подожгли. По факту происшествие полицейские завели уголовное дело.

За несколько дней в Ржанице и соседнем поселке Красный Бор сгорели еще пять жилых и временно пустующих домов. Только в ночь на среду, 28 ноября, сгорело три дома . К счастью, во время пожаров никто не пострадал.

В тот же день полицейские поймали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина признался, что четыре дома поджег, чтобы отомстить бывшей супруге и ее родне. А еще два – чтобы отвести от себя подозрение.

- Во всех случаях поджога брянец действовал одинаково, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Обливал бензином или керосином входную дверь, а затем поджигал. Сумму причиненного злоумышленником ущерба пока не посчитали.

Подозреваемого арестовали. За уничтожение и повреждение чужого имущества ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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