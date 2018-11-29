2018-11-29T09:21:21+03:00
Общество

Прокуратура потребовала вернуть деньги обманутой брянской пенсионерке за пожарные извещатели

Приборы продал пожилой женщине лжегазовик
Марина АНТОНОВА
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Исковое заявление прокурора сейчас рассматривают в суде.Исковое заявление прокурора сейчас рассматривают в суде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура потребовала от индивидуального предпринимателя вернуть деньги брянской пенсионерке, которой обманом продали противопожарные приборы. Иск сейчас рассматривают в суде.

85-летняя жительница Володарского района Брянска, которая является малолетней узницей фашистских концлагерей, обратилась за помощью в прокуратуру. Она рассказала, что за 9 тысяч 980 рублей купила пожарные извещатели и сигнализаторы загазованности, которые ей совсем не нужны.

- Выяснилось, что продавец ввел покупателя в заблуждение, чтобы продать товар, - рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры. – Во-первых, представился работником газовой службы, который проверяет газовые приборы в квартирах. Он был одет в соответствующую форму, и показал пенсионерке красное удостоверение с гербом. Во-вторых, продавец сообщил, что собственники квартир обязаны устанавливать такие приборы, иначе им грозит крупный штраф.

К тому же оказалось, что купленные пенсионеркой приборы не предназначены для установки в жилых помещениях.

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