В Погарской больнице появится томограф

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-29T09:03:50+03:00

Пациентам он будет доступен в следующем году

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В Погарской районной больнице устанавливают томограф. На его покупку ушло 28 миллионов рублей. Врачи начнут обслуживать пациентов в следующем году, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. На томографию смогут приезжать жители не только Погарского, но и Стародубского и Трубчевского районов.

Сейчас рабочие ремонтируют кабинеты, где разместят томограф. На стенах появится специальное покрытие. В помещениях будет работать современная система вентиляции.

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