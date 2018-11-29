2018-11-29T08:55:29+03:00
Общество

Брянские студенты встретились с «Народным участковым» из Севского района Сергеем Кузюковым

Полицейский пришел на кафедру экономики и финансов регионального филиала РАНХиГС
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Брянский филиал РАНХиГС.Фото: Брянский филиал РАНХиГС.
Изменить размер текста:

Брянские студенты встретились в победителем всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Сергей Кузюков 27 ноября пришел в Брянский филиал РАНХиГС на кафедру экономики и экономической безопасности. В разговоре также участвовали другие полицейские и преподаватели, сообщают на сайте вуза.

Гости учебного заведения рассказали, как отбирают кандидатов на конкурс «Народный участковый». В этом году за своего участкового голосовали больше 400 тысяч жителей со всей страны. Сергей Кузюков рассуждал, какими качествами должен обладать участковый, чтобы завоевать доверие людей. А также поведал студентам об особенностях своей работы. Ребята интересовались у лучшего участкового, как попасть в полицию, каковы требования к кандидатам и какие испытания нужно выдержать.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске легковушка снесла забор и врезалась в дерево
Брянец поджег шесть домов, чтобы отомстить бывшей жене и всей ее родне
Прокуратура потребовала вернуть деньги обманутой брянской пенсионерке за пожарные извещатели
В Погарской больнице появится томограф
В Брянске прошел совет по науке и научной деятельности
Пострадавший в ДТП на улице Почтовой брянец сбежал из больницы
Брянскую автомобилистку оштрафовали по записи с видеорегистратора
В Брянской области прошел международный семинар молодых педагогов
В Брянске отметили годовщину основания морской пехоты
В Брянской области чествовали работников сельского хозяйства
В Брянской области проходит форум приграничных территорий Республики Беларусь и Брянской области
Брянск и Владивосток станут городами-побратимами
Брянские шахматисты завоевали пять наград на мемориале Виктора Плескачевского