Брянские студенты встретились с «Народным участковым» из Севского района Сергеем Кузюковым

СЕГОДНЯ 08:55 2018-11-29T08:55:29+03:00

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Брянские студенты встретились в победителем всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Сергей Кузюков 27 ноября пришел в Брянский филиал РАНХиГС на кафедру экономики и экономической безопасности. В разговоре также участвовали другие полицейские и преподаватели, сообщают на сайте вуза.

Гости учебного заведения рассказали, как отбирают кандидатов на конкурс «Народный участковый». В этом году за своего участкового голосовали больше 400 тысяч жителей со всей страны. Сергей Кузюков рассуждал, какими качествами должен обладать участковый, чтобы завоевать доверие людей. А также поведал студентам об особенностях своей работы. Ребята интересовались у лучшего участкового, как попасть в полицию, каковы требования к кандидатам и какие испытания нужно выдержать.

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