Пострадавший в ДТП на улице Почтовой брянец сбежал из больницы

СЕГОДНЯ 18:49 2018-11-28T18:49:29+03:00

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В Брянске 27 ноября на улице Почтовой произошло ДТП. Здесь около 20.15 легковушка сбила пешехода - нарушителя.

38-летнему водителю "Лады-219020" под колеса угодил мужчина, переходивший проезжую часть дороги в неположенном месте, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП 52-летний пешеход получил травму головы, сотрясение мозга, перелом руки и ушибы.

Пострадавшего доставили в городскую больницу №1. От госпитализации он отказался и ушел из медучреждения.

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