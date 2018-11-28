Пострадавший в ДТП на улице Почтовой брянец сбежал из больницы
52-летнего мужчину сбила легковушка
Пострадавшего доставили в городскую больницу №1.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянске 27 ноября на улице Почтовой произошло ДТП. Здесь около 20.15 легковушка сбила пешехода - нарушителя.
38-летнему водителю "Лады-219020" под колеса угодил мужчина, переходивший проезжую часть дороги в неположенном месте, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
В ДТП 52-летний пешеход получил травму головы, сотрясение мозга, перелом руки и ушибы.
Пострадавшего доставили в городскую больницу №1. От госпитализации он отказался и ушел из медучреждения.
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