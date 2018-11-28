Брянскую автомобилистку оштрафовали по записи с видеорегистратора

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-28T18:38:54+03:00

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В Брянске автомобилистку оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора. Нарушительницу нашли по записи с видеорегистратора.

- Судя по кадрам, 4 ноября водитель "Оки" нарушил правила дорожного движения на улице Объезной в районе дома № 30, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - После административного расследования 39-летнюю владелицу машины оштрафовали на тысячу рублей.

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