СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-28T18:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области прошел международный семинар молодых педагогов. В Климово приехали лучшие учителя из Новозыбковского, Злынковского, Стародубского и Климовских районов, а также представители Добрушского района Гомельской области.

Молодые педагоги смогли обменяться опытом, посетив открытые уроки своих коллег, говорят в правительстве Брянской области. Также учителя рассказали об опыте наставничества.

Участники семинара увидели уроки по истории и литературе, физике и математике, а также изобразительному искусству и физической культуре.

Завершился семинар подведением итогов, где участники обменялись мнениями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».