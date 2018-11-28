В Брянской области прошел международный семинар молодых педагогов
В Брянской области прошел международный семинар молодых педагогов. В Климово приехали лучшие учителя из Новозыбковского, Злынковского, Стародубского и Климовских районов, а также представители Добрушского района Гомельской области.
Молодые педагоги смогли обменяться опытом, посетив открытые уроки своих коллег, говорят в правительстве Брянской области. Также учителя рассказали об опыте наставничества.
Участники семинара увидели уроки по истории и литературе, физике и математике, а также изобразительному искусству и физической культуре.
Завершился семинар подведением итогов, где участники обменялись мнениями.
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