В Брянске отметили годовщину основания морской пехоты

СЕГОДНЯ 18:15 2018-11-28T18:15:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске отметили 313-летие со дня основания морской пехоты. На торжество в школу №58 приехали больше 100 юнармейцев. 23 школьника принесли клятву на верность Отечеству и вступили в ряды движения.

В этот день юнармейцы провели показательные выступления по рукопашному бою. Гости и зрилели отметили высокий уровень подготовки брянцев. После выступлений в школе провели круглый стол, на котором ребята задали вопросы участникам движения, пишут на сайте Юнармии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».