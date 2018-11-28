2018-11-28T18:15:17+03:00
Общество

В Брянске отметили годовщину основания морской пехоты

23 школьника вступили в ряды юнармии
Мария Дедкова
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В Брянске отметили 313-летие со дня основания морской пехоты. На торжество в школу №58 приехали больше 100 юнармейцев. 23 школьника принесли клятву на верность Отечеству и вступили в ряды движения.

В этот день юнармейцы провели показательные выступления по рукопашному бою. Гости и зрилели отметили высокий уровень подготовки брянцев. После выступлений в школе провели круглый стол, на котором ребята задали вопросы участникам движения, пишут на сайте Юнармии.

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