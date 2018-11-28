2018-11-28T21:58:53+03:00
Общество

В Брянске прошел совет по науке и научной деятельности

Брянским ученым решили присвоить почетные звания
Елена РАКОВА
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Фото: правительство Брянской области.Фото: правительство Брянской области.
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Совет по науке и научной деятельности прошел в Брянске. Местом его проведения стал Брянский государственный технический университет.

На заседании обсудили актуальные направления инновационной деятельности ученых брянских вузов и результативность работы по внедрению проектов в реальный сектор экономики региона. Речь также зашла о сотрудничестве вузов и ученых из Брянска и Белоруссии.

Кроме того, участники совета приняли решение присвоить ученым Брянской области почетные звания «Заслуженный ученый Брянской области» профессору БГАУ, доктору технических наук Александру Михальченкову, профессору БГИТУ, доктору технических наук Валерии Плотниковой, профессору БГТУ, доктору технических наук Леониду Потапову, профессору БГУ имени академика Петровского, кандидату филологических наук Галине Россихиной.

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