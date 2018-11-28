В Брянской области чествовали работников сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-28T17:59:58+03:00

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27 ноября в Стародубском районе прошло торжество, посвященное Дню работников сельского хозяйства.

Как отметили выступающие, за последние годы Брянская область сделала большой рывок в развитии сельского хозяйства, в промышленности, в социальной сфере. Например, по сравнению с 2014 годом производство продукции сельского хозяйства выросло на 39 процентов.

Лучшим сотрудникам сельхозпредприятий вручили почетные грамоты Министерства сельского хозяйств, благодарности и благодарственные письма от областных властей, районной, городской администраций и Совета народных депутатов города и района.

Также в этот день, как рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области, наградили и молодых специалистов, пришедших на работу в хозяйства района в этом году.

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