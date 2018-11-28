В Брянской области проходит форум приграничных территорий Республики Беларусь и Брянской области

СЕГОДНЯ 17:49 2018-11-28T17:49:39+03:00

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В четверг, 29 ноября, в Брянске стартовал форум приграничных территорий Республики Беларусь и Брянской области по законодательному обеспечению делового сотрудничества.

Форум будет поочередно проходить в Белоруссии и России. Его впервые принимает Брянск. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, председательствующий в Парламентском собрании Союза РФ и Белоруссии, проведение в рамках парламентского измерения такого форума способствует развитию делового сотрудничества.

- Это как раз одна из тех форм, которая позволит нам лучше понять ситуацию, как она складывается в приграничных территориях, — отметил он.

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