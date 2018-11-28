Брянск и Владивосток станут городами-побратимами

СЕГОДНЯ 17:49 2018-11-28T17:49:25+03:00

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В Брянске объявили о начале сотрудничества с Владивостоком. На очередном заседании горсовета депутаты приняли решение о заключении соглашения.

Напомним, в октябре этого года и.о. главы Владивостока Сергей Шерстюк направил обращение главе Брянска Александру Хлиманкову с предложением расширить сотрудничество.

- В начале декабря делегация из Владивостока будет здесь, и мы подпишем соглашение, заявил Александр Хлиманков. - Кроме того гости хотят посетить наши ведущие вузы, в частности их интересует БГТУ. Они планируют посмотреть дорожную технику, которую делают у нас. Мы побываем на промышленных предприятиях, которые интересны Владивостоку.

К слову, Владивосток станет 21-м нашим городом-побратимом.

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