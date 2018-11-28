Брянские шахматисты завоевали пять наград на мемориале Виктора Плескачевского

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-28T17:41:12+03:00

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Брянские шахматисты привезли россыпь наград с 17-го мемориала Виктора Плескачевского, который на днях завершился в Десногорске.

Участниками турнира стали юноши и девушки до 15 лет, а также мальчики и девочки младше 8 - всего восемь возрастных групп. В каждой из них прошло по восемь туров с контролем времени 15 минут каждому участнику до конца партии.

По итогам соревнований брянские спортсмены завоевали пять наград. Второе место среди мальчиков младше восьми лет занял Борис Овчаров, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Среди мальчиков 9-10 лет вторым стал Илья Оглоблин. Роман Артемов выиграл в группе 2006 и 2007 годов рождения. Александр Шматов занял третье место среди юношей 2006 и 2007 годов рождения. А Анастасия Железная победила в группе девочек 11-12 лет.

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