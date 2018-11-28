Подрядчик пообещал сдать пристройку к брянскому детсаду "Светлячок" в апреле

СЕГОДНЯ 17:13 2018-11-28T17:13:25+03:00

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В Брянске началось возведение пристройки к детсаду №155 «Светлячок». В конце прошлой недели здесь завершали заливку фундамента. В среду, 28 ноября, строители уже начали возведение кирпичной стены.

- По условиям контракта мы должны завершить строительство в мае следующего года, но сделаем это раньше, - заявил представитель подрядной организации Михаил Кабанов. - Даю гарантию, что закончим работы еще в апреле.

Напомним, в ноябре началось строительство двух новых детских садов: на улице Новозыбковской и на улице Романа Брянского.

На последнем объекте только началась подготовка стройплощадки, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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