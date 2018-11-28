Юные брянские баянисты победили на международном конкурсе

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-28T17:01:22+03:00

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Брянские баянисты Матвей Кондрюков и Глеб Павленко победили на Международном конкурсе молодых исполнителей на народных инструментах «Золотая лира Полесья». Фестиваль на днях завершился в белорусском Гомеле.

Конкурс проходил в три этапа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В первом туре нужно было прислать видеозаписи своих выступлений. Этот этап преодолели два музыканта из Брянска. Юные баянисты Матвей Кондрюков и Глеб Павленко занимаются в детской школе искусств №10 под руководством заслуженного работника культуры России Лилии Малышевой.

На втором туре ребята вышли в лидеры по количеству баллов. По итогам третьего тура брянцы стали лауреатами первой степени, каждый в своей возрастной группе.

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