В Брянске запретят парковаться на улице Горького

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-28T16:46:46+03:00

Оставить машину нельзя будет на участке от улицы Трудовой до переулка Трудового

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В Советском районе Брянска установят новые знаки о запрете остановки и стоянки на улице Горького. Новые правила будут действовать на участке от улицы Трудовой до переулка Трудового. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это делают, чтобы улучшить условия для водителей на дороге.

Автомоблисты часто оставляли свои машины на четной стороне этого участка улицы.

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