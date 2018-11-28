В Брянске запретят парковаться на улице Горького
Оставить машину нельзя будет на участке от улицы Трудовой до переулка Трудового
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В Советском районе Брянска установят новые знаки о запрете остановки и стоянки на улице Горького. Новые правила будут действовать на участке от улицы Трудовой до переулка Трудового. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Это делают, чтобы улучшить условия для водителей на дороге.
Автомоблисты часто оставляли свои машины на четной стороне этого участка улицы.
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